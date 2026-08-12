MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων στην 30ή Επαρχιακή Οδό

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων στην 30ή Επαρχιακή Οδό θα πραγματοποιήσει και σήμερα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, με ώρα έναρξης στις 07.30 π.μ., ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα εκτελεστούν στην 30ή Επαρχιακή Οδό «Ρύσιο – Ταγαράδες – Αγία Παρασκευή – Σουρωτή – Βασιλικά», στο τμήμα από τα Βασιλικά έως τη Σουρωτή, στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται τοπικός αποκλεισμός της λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Κολομβία: Η δραματική διάσωση βρέφους από τα συντρίμμια του σεισμού

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Απίθανος ο Απόστολος Σίσκος: Συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ και πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον τελικό των 200μ. ύπτιο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η δεύτερη σεζόν του “Τότε και Τώρα” θα είναι ακόμα καλύτερη

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ζελένσκι: Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατά της Ζαπορίζια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Τα συγχαρητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Μίλτο Τεντόγλου για το χρυσό μετάλλιο