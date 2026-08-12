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Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

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Στον νομό Θεσσαλονίκης, σήμερα Τετάρτη, αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά του νομού.

Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.

Τέλος, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

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