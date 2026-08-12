Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Στον νομό Θεσσαλονίκης, σήμερα Τετάρτη, αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά του νομού.

Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.

Τέλος, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου.