Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη
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Στον νομό Θεσσαλονίκης, σήμερα Τετάρτη, αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά του νομού.
Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.
Τέλος, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου.
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