Μίλτος Τεντόγλου: Η απονομή του ιστορικού 4ου χρυσού μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ιστορία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, αφού κατέκτησε για τέταρτη φορά το χρυσό μετάλλιο του άλματος εις μήκος και ανέβηκε ξανά στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.
Μετά τη νέα τρομερή παρουσία του στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ο Μίλτος Τεντόγλου χάρισε ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα και άκουσε τον Εθνικό Ύμνο στην απονομή των μεταλλίων.
Ο “χρυσός” Ολυμπιονίκης της Ελλάδας ανέβηκε για 4η φορά στην καριέρα του στο πρώτο σκαλί του βάθρου στην Ευρώπη, όντας ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα εις μήκος.
Ο Τεντόγλου έκανε κορυφαίο άλμα τα 8,44 μέτρα, με κόντρα άνεμο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Financial Times: Ο Βανς ζήτησε από την Ουκρανία να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα
- Πολυκατοικίες: Ανατροπές σε κοινόχρηστα και διαμερίσματα – Τι αλλάζει με τον νέο Κώδικα Ιδιοκτησίας
- Παπαζάχος: Γιατί παρά το μεγάλο βάθος ο σεισμός στην Κολομβία προκάλεσε τόσο σοβαρές καταστροφές