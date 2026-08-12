Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη νεαρός που προσποιήθηκε τεχνικό οπτικών ινών για να αποσπάσει κοσμήματα από ανήλικη

Τέλος στη δράση νεαρού ημεδαπού, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει ανήλικο κορίτσι, έβαλαν οι αστυνομικές αρχές, μετά από άμεση κινητοποίηση και την καθοριστική παρέμβαση μιας παρατηρητικής γειτόνισσας στη Θεσσαλονίκη.

Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με το ανήλικο κορίτσι, προσποιούμενος τον υπάλληλο εταιρείας οπτικών ινών. Με πρόσχημα τον δήθεν έλεγχο, ζήτησε από την ανήλικη να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα του σπιτιού σε μια σακούλα.

Λίγο αργότερα, ο νεαρός μετέβη στην πολυκατοικία της ανήλικης για να παραλάβει τη λεία του. Ωστόσο, την ώρα που βρισκόταν εντός του κτιρίου, έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα, η οποία υποψιάστηκε τις κινήσεις του, τον αντιμετώπισε και τον έδιωξε, ματαιώνοντας τα σχέδιά του.

Ο επίδοξος απατεώνας δεν απομακρύνθηκε από την περιοχή, αλλά εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα να περιεργάζεται παρακείμενες κατοικίες. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον προσήγαγαν στο τμήμα, όπου και συνελήφθη.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποίησε για την τηλεφωνική επικοινωνία με το θύμα, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία σε βάρος του υποβάλλεται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.