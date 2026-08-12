Φωτιά τώρα στο Χαϊδάρι – Επιχειρούν δύο ελικόπτερα
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι Αττικής.
Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στο Χαϊδάρι επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
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