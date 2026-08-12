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Φωτιά τώρα στο Χαϊδάρι – Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι Αττικής.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στο Χαϊδάρι επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Φωτιά Χαϊδάρι

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