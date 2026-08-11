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Φουλ για το χρυσό ο Τεντόγλου, με άλμα στα 8.44μ πέρασε πρώτος στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου – Δείτε βίντεο

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Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει ραντεβού με την ιστορία απόψε, καθώς διεκδικεί το 4ο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και μάλιστα συνεχόμενο.

Αν τα καταφέρει, ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι θα γίνει ο πρώτος στην ιστορία του θεσμού (που κρατά 94 χρόνια) που θα έχει στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος, μιας και μοιράζεται αυτή τη στιγμή την πρωτιά με τον Σοβιετικό Ιβάν Τερ Οβανεσιάν (1958, 1962, 1969).

Ο Έλληνας πρωταθλητής αν και δεν ξεκίνησε όπως ιδανικά θα ήθελε τις προσπάθειές του, πέρασε και πάλι στην κορυφή στο 4ο άλμα του, καθώς πήδηξε στα 8.44μ.

Οι τρεις πρώτοι μετά την ολοκλήρωση του 4ου άλματος:

-Τεντόγλου 8,44μ.
-Εχάμερ 8,29μ
-Σαραμπογιούκοφ 8,10

Μίλτος Τεντόγλου

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