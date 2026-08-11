Διατροφή στον καύσωνα: Ποιες τροφές προσφέρουν φυσική ενυδάτωση και κάλυψη από τη ζέστη
Intime
THESTIVAL TEAM
Όταν ο υδράργυρος χτυπά κόκκινο, ο οργανισμός καταβάλλει υπερπροσπάθεια για να διατηρήσει σταθερή τη θερμοκρασία του σώματος. Σε συνθήκες καύσωνα, η βαριά και λιπαρή πέψη επιβαρύνει το σώμα, προκαλώντας δυσφορία και αίσθημα κόπωσης. Η σωστή επιλογή τροφίμων δεν καλύπτει απλώς τις θρεπτικές μας ανάγκες, αλλά λειτουργεί ως φυσικός μηχανισμός ενυδάτωσης και δροσιάς.
1. Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό
- Καρπούζι και πεπόνι: Αποτελούνται από σχεδόν 92% νερό και είναι πλούσια σε ηλεκτρολύτες (όπως το κάλιο), οι οποίοι χάνονται με τον ιδρώτα.
- Αγγούρι και ντομάτα: Το αγγούρι (96% νερό) και η ντομάτα είναι από τις πιο ενυδατικές τροφές που μπορείτε να προσθέσετε καθημερινά στο πιάτο σας.
- Πράσινα φυλλώδη λαχανικά: Το μαρούλι, το σπανάκι και το κολοκυθάκι προσφέρουν ενυδάτωση χωρίς να επιβαρύνουν το στομάχι.
2. Τροφές πλούσιες σε ηλεκτρολύτες
- Γιαούρτι και ξινόγαλο: Πέραν του ότι καταναλώνονται δροσερά, περιέχουν πρωτεΐνες, ασβέστιο και πρωτίστως ηλεκτρολύτες, ενώ χωνεύονται πολύ πιο εύκολα από ένα βαρύ γεύμα.
- Μπανάνες: Βοηθούν στην αναπλήρωση του χαμένου καλίου, προλαμβάνοντας τις μυϊκές κράμπες που προκαλούνται από την εφίδρωση.
3. Ελαφριές πρωτεΐνες
- Ψάρι και θαλασσινά: Αποτελούν την ιδανική πηγή πρωτεΐνης για τις θερμές ημέρες, καθώς διασπώνται εύκολα από το πεπτικό σύστημα.
- Λευκό κρέας (κοτόπουλο/γαλοπούλα): Προτιμήστε το μαγειρεμένο στον ατμό ή στη σχάρα, συνοδευόμενο πάντα από μια μεγάλη σαλάτα.
Τι πρέπει να αποφεύγετε
- Λιπαρά και τηγανητά: Απαιτούν μεγάλη ενέργεια για την πέψη, αυξάνοντας την εσωτερική θερμοκρασία του σώματος.
- Πολύ αλμυρά τρόφιμα: Το υπερβολικό αλάτι επιταχύνει την αφαδάτωση.
- Αλκοόλ και υπερβολική καφεΐνη: Έχουν διουρητική δράση και εντείνουν την απώλεια υγρών.