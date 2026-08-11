Διατροφή στον καύσωνα: Ποιες τροφές προσφέρουν φυσική ενυδάτωση και κάλυψη από τη ζέστη

Όταν ο υδράργυρος χτυπά κόκκινο, ο οργανισμός καταβάλλει υπερπροσπάθεια για να διατηρήσει σταθερή τη θερμοκρασία του σώματος. Σε συνθήκες καύσωνα, η βαριά και λιπαρή πέψη επιβαρύνει το σώμα, προκαλώντας δυσφορία και αίσθημα κόπωσης. Η σωστή επιλογή τροφίμων δεν καλύπτει απλώς τις θρεπτικές μας ανάγκες, αλλά λειτουργεί ως φυσικός μηχανισμός ενυδάτωσης και δροσιάς.

1. Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό

Καρπούζι και πεπόνι: Αποτελούνται από σχεδόν 92% νερό και είναι πλούσια σε ηλεκτρολύτες (όπως το κάλιο), οι οποίοι χάνονται με τον ιδρώτα.

Αποτελούνται από σχεδόν και είναι πλούσια σε ηλεκτρολύτες (όπως το κάλιο), οι οποίοι χάνονται με τον ιδρώτα. Αγγούρι και ντομάτα: Το αγγούρι (96% νερό) και η ντομάτα είναι από τις πιο ενυδατικές τροφές που μπορείτε να προσθέσετε καθημερινά στο πιάτο σας.

Το αγγούρι (96% νερό) και η ντομάτα είναι από τις πιο ενυδατικές τροφές που μπορείτε να προσθέσετε καθημερινά στο πιάτο σας. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά: Το μαρούλι, το σπανάκι και το κολοκυθάκι προσφέρουν ενυδάτωση χωρίς να επιβαρύνουν το στομάχι.

2. Τροφές πλούσιες σε ηλεκτρολύτες

Γιαούρτι και ξινόγαλο: Πέραν του ότι καταναλώνονται δροσερά, περιέχουν πρωτεΐνες, ασβέστιο και πρωτίστως ηλεκτρολύτες, ενώ χωνεύονται πολύ πιο εύκολα από ένα βαρύ γεύμα.

Πέραν του ότι καταναλώνονται δροσερά, περιέχουν πρωτεΐνες, ασβέστιο και πρωτίστως ηλεκτρολύτες, ενώ χωνεύονται πολύ πιο εύκολα από ένα βαρύ γεύμα. Μπανάνες: Βοηθούν στην αναπλήρωση του χαμένου καλίου, προλαμβάνοντας τις μυϊκές κράμπες που προκαλούνται από την εφίδρωση.

3. Ελαφριές πρωτεΐνες

Ψάρι και θαλασσινά: Αποτελούν την ιδανική πηγή πρωτεΐνης για τις θερμές ημέρες, καθώς διασπώνται εύκολα από το πεπτικό σύστημα.

Αποτελούν την ιδανική πηγή πρωτεΐνης για τις θερμές ημέρες, καθώς διασπώνται εύκολα από το πεπτικό σύστημα. Λευκό κρέας (κοτόπουλο/γαλοπούλα): Προτιμήστε το μαγειρεμένο στον ατμό ή στη σχάρα, συνοδευόμενο πάντα από μια μεγάλη σαλάτα.

Τι πρέπει να αποφεύγετε