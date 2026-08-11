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Διατροφή στον καύσωνα: Ποιες τροφές προσφέρουν φυσική ενυδάτωση και κάλυψη από τη ζέστη

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Όταν ο υδράργυρος χτυπά κόκκινο, ο οργανισμός καταβάλλει υπερπροσπάθεια για να διατηρήσει σταθερή τη θερμοκρασία του σώματος. Σε συνθήκες καύσωνα, η βαριά και λιπαρή πέψη επιβαρύνει το σώμα, προκαλώντας δυσφορία και αίσθημα κόπωσης. Η σωστή επιλογή τροφίμων δεν καλύπτει απλώς τις θρεπτικές μας ανάγκες, αλλά λειτουργεί ως φυσικός μηχανισμός ενυδάτωσης και δροσιάς.

1. Φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό

  • Καρπούζι και πεπόνι: Αποτελούνται από σχεδόν 92% νερό και είναι πλούσια σε ηλεκτρολύτες (όπως το κάλιο), οι οποίοι χάνονται με τον ιδρώτα.
  • Αγγούρι και ντομάτα: Το αγγούρι (96% νερό) και η ντομάτα είναι από τις πιο ενυδατικές τροφές που μπορείτε να προσθέσετε καθημερινά στο πιάτο σας.
  • Πράσινα φυλλώδη λαχανικά: Το μαρούλι, το σπανάκι και το κολοκυθάκι προσφέρουν ενυδάτωση χωρίς να επιβαρύνουν το στομάχι.

2. Τροφές πλούσιες σε ηλεκτρολύτες

  • Γιαούρτι και ξινόγαλο: Πέραν του ότι καταναλώνονται δροσερά, περιέχουν πρωτεΐνες, ασβέστιο και πρωτίστως ηλεκτρολύτες, ενώ χωνεύονται πολύ πιο εύκολα από ένα βαρύ γεύμα.
  • Μπανάνες: Βοηθούν στην αναπλήρωση του χαμένου καλίου, προλαμβάνοντας τις μυϊκές κράμπες που προκαλούνται από την εφίδρωση.

3. Ελαφριές πρωτεΐνες

  • Ψάρι και θαλασσινά: Αποτελούν την ιδανική πηγή πρωτεΐνης για τις θερμές ημέρες, καθώς διασπώνται εύκολα από το πεπτικό σύστημα.
  • Λευκό κρέας (κοτόπουλο/γαλοπούλα): Προτιμήστε το μαγειρεμένο στον ατμό ή στη σχάρα, συνοδευόμενο πάντα από μια μεγάλη σαλάτα.

Τι πρέπει να αποφεύγετε

  • Λιπαρά και τηγανητά: Απαιτούν μεγάλη ενέργεια για την πέψη, αυξάνοντας την εσωτερική θερμοκρασία του σώματος.
  • Πολύ αλμυρά τρόφιμα: Το υπερβολικό αλάτι επιταχύνει την αφαδάτωση.
  • Αλκοόλ και υπερβολική καφεΐνη: Έχουν διουρητική δράση και εντείνουν την απώλεια υγρών.

Καύσωνας Τροφές

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