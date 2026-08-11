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Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης ποζάρουν ερωτευμένοι στην παραλία

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THESTIVAL TEAM

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Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και ταιριαστά ζευγάρια της εγχώριας showbiz.

Τις τελευταίες εβδομάδες το ζευγάρι βρίσκεται σε φάση διακοπών και γεμίζει τις μπαταρίες του μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Οι δυο ηθοποιοί, σε αντίθεση με το ξεκίνημα της σχέσης τους που απέφευγαν κοινές λήψεις, το τελευταίο διάστημα μοιράζονται όλο και πιο συχνά στιγμιότυπά τους στα social media.

Την Τρίτη (11/08) η Ντορέττα Παπαδημητρίου αποκάλυψε ότι εκείνη και ο Γιώργος Γεροντιδάκης πέρασαν μία ημέρα στη θάλασσα και ανέβασε κάποιες φωτογραφίες τους.

Η ίδια επέλεξε να φορέσει ένα εντυπωσιακό μπικίνι σε βυσσινί απόχρωση και ένα πράσινο καπέλο για να προστατεύει το πρόσωπό της από τον ήλιο.

«Μια μέρα στη θάλασσα», έγραψε στα αγγλικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Γιώργος Γεροντιδάκης Ντορέττα Παπαδημητρίου

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