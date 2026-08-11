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Προσοχή με νέα απάτη: Στέλνουν sms δήθεν από το Gov.gr για παράβαση οχήματος – Δείτε φωτό

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Μία νέα προσπάθεια απάτης βρίσκεται σε εξέλιξη με μηνύματα που έρχονται στα κινητά τηλέφωνα χρηστών, δήθεν από το Gov.gr.

Το μήνυμα αναφέρει δήθεν περίπτωση καταγραφής παράβασης και παραπέμπει σε ένα σύνδεσμο.

Απάτη

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