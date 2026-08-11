Προσοχή με νέα απάτη: Στέλνουν sms δήθεν από το Gov.gr για παράβαση οχήματος – Δείτε φωτό
THESTIVAL TEAM
Μία νέα προσπάθεια απάτης βρίσκεται σε εξέλιξη με μηνύματα που έρχονται στα κινητά τηλέφωνα χρηστών, δήθεν από το Gov.gr.
Το μήνυμα αναφέρει δήθεν περίπτωση καταγραφής παράβασης και παραπέμπει σε ένα σύνδεσμο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο νότιο Πήλιο – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
- Απίθανος ο Απόστολος Σίσκος: Συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ και πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον τελικό των 200μ. ύπτιο
- Υπουργείο Παιδείας: Μόνιμοι διορισμοί 4.789 εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση