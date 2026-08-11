Ο Σάκης Ρουβάς έκανε κατάδυση – Η πόζα στον βυθό της θάλασσας

Διακοπές διαρκείας απολαμβάνει το φετινό καλοκαίρι ο Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζυγούλη και τα τέσσερα παιδιά του.

Το αγαπημένο ζευγάρι αρχικά έκανε διακοπές στη Σίφνο, έπειτα στην Κρήτη και ύστερα στην Κύθνο, ενώ οι εξορμήσεις τους συνεχίζονται.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής δημοσίευσε την Τρίτη μία φωτογραφία από τη στιγμή που έκανε κατάδυση στον βυθό της θάλασσας. Ο Σάκης Ρουβάς δεν αποκάλυψε πού ακριβώς βρίσκεται, ωστόσο η πόζα του ήταν άκρως εντυπωσιακή.

Φορώντας την απαραίτητη στολή κατάδυσης, μάσκα, βατραχοπέδιπλα και φιάλη οξυγόνου έφτασαν ως τον πάτο του βυθού, εξερευνώντας έναν άγνωστο συναρπαστικό κόσμο.

«Χαμένος κάτω από την επιφάνεια», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Σάκης Ρουβάς.