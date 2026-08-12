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Ερωτικό έγκλημα στην Τουρκία: Σκότωσε τον 56χρονο κουνιάδο του και την 27χρονη γυναίκα του επειδή πίστευε ότι είχαν σχέση

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Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία το ερωτικό έγκλημα με δράστη τον 36χρονο Ισμαήλ Ματούρ και θύματα την 27χρονη σύζυγό του, Τζανάν, και τον 56χρονο κουνιάδο του Γιαβούζ Γιλμάζ.

Η διπλή δολοφονία σημειώθηκε στις 10 το πρωί της Τρίτης στην περιοχή Γιλντιρίμ της Προύσας με τον 36χρονο δράστη να υποστηρίζει ότι σκότωσε τους δύο γιατί πίστευε ότι είχαν ερωτική σχέση.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο 36χρονος πρώτα σκότωσε τον 56χρονο κουνιάδο του τον οποίο πυροβόλησε 8 φορές μέσα στη μέση του δρόμου.

Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του, πυροβόλησε και σκότωσε την 27χρονη σύζυγό του.

Αστυνομικοί που έφτασαν στην περιοχή συνέλαβαν τον 36χρονο ενώ εντόπισαν και το όπλο που είχε χρησιμοποιήσει για να σκοτώσει τη σύζυγό του και τον κουνιάδο του.

Μετά τη σύλληψή του και μιλώντας στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, ο Ισμαήλ Ματούρ φέρεται να τους είπε ότι «ήταν ζήτημα τιμής να τους σκοτώσω»

Τουρκία

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