Ολική έκλειψη ηλίου: Πού θα δείτε live το εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο – Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας θα γίνει πιο ορατό

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα των τελευταίων ετών βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα, καθώς η Σελήνη περνά μπροστά από τον Ήλιο και δημιουργεί μια ολική έκλειψη που θα είναι ορατή από την Ισλανδία, τη Γροιλανδία, την Ισπανία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας.

Για λίγα λεπτά, η ημέρα θα μετατραπεί σε νύχτα στη στενή ζώνη της ολικότητας, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στον ουρανό για να παρακολουθήσουν το σπάνιο φαινόμενο της ολικής έκλειψης Ηλίου.

Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας θα φτάσει τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, με τη μεγαλύτερη διάρκεια πλήρους συσκότισης να καταγράφεται στον βόρειο Ατλαντικό, κοντά στην Ισλανδία. Στην Ισπανία η ολικότητα θα είναι μικρότερη, αλλά το φαινόμενο θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό καθώς ο Ήλιος θα βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα.

Για την ηπειρωτική Ισπανία πρόκειται για ιστορικό γεγονός, καθώς είναι η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη που διασχίζει τη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Πού θα δείτε την έκλειψη live

Όσοι δεν βρίσκονται στη ζώνη της ολικότητας θα μπορούν να παρακολουθήσουν το φαινόμενο μέσω ζωντανών μεταδόσεων που θα ξεκινήσει το απόγευμα της Τετάρτης

Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) θα μεταδώσει ζωντανά την έκλειψη από την Ισπανία, με τη μετάδοση να ξεκινά στις 19:30 ώρα Ελλάδας. Η κάλυψη θα περιλαμβάνει εικόνες από το φαινόμενο και επιστημονικό σχολιασμό.

Η NASA θα μεταδώσει επίσης ζωντανά την έκλειψη, ξεκινώντας στις 20:15 ώρα Ελλάδας. Η μετάδοση θα περιλαμβάνει εικόνες από διαφορετικά σημεία της διαδρομής της ολικότητας και συζητήσεις με ειδικούς.

Πότε θα γίνει η έκλειψη

Η σκιά της Σελήνης θα διανύσει περίπου 8.260 χιλιόμετρα, με το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής να βρίσκεται πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η ολικότητα θα αρχίσει να γίνεται ορατή στην Ισλανδία λίγο πριν από τις 20:00 ώρα Ελλάδας και θα φτάσει στην Ισπανία περίπου στις 20:27, ανάλογα με την περιοχή. Για παράδειγμα, στο Σανταντέρ η ολικότητα αρχίζει στις 20:26:57 ώρα Ελλάδας και διαρκεί περίπου ένα λεπτό, ενώ στο Μπιλμπάο αρχίζει στις 20:27:23 και διαρκεί περίπου 31 δευτερόλεπτα.

Η μερική έκλειψη, ωστόσο, θα είναι ορατή σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή, από τη Σιβηρία και την Αλάσκα έως τον Καναδά, τις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλο μέρος της Ευρώπης και τμήματα της δυτικής Αφρικής.

Οι ώρες της έκλειψης σε UTC και Ελλάδα

Το μέγιστο της έκλειψης θα σημειωθεί στις 17:45:53 UTC, δηλαδή στις 20:45:53 ώρα Ελλάδας. Οι βασικές φάσεις του φαινομένου είναι:

Οι παραπάνω ώρες αφορούν τις παγκόσμιες φάσεις της έκλειψης και όχι την έναρξη της ολικότητας σε συγκεκριμένη πόλη.

Τι θα δούμε στην Ελλάδα

Η Ελλάδα δεν βρίσκεται στη ζώνη ολικότητας. Η έκλειψη θα είναι μόνο πολύ μικρής έκτασης μερική και κυρίως σε περιοχές της δυτικής και βορειοδυτικής Ελλάδας.

Στην Κέρκυρα, η έκλειψη αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 20:33, με το μέγιστο γύρω στις 20:37 και κάλυψη περίπου 2,35% του ηλιακού δίσκου.

Στην Ηγουμενίτσα, το φαινόμενο θα είναι ορατό περίπου από τις 20:33 έως τις 20:36.

Στα Ιωάννινα, η διάρκεια θα είναι ακόμη μικρότερη, περίπου από τις 20:33 έως τις 20:35, με πολύ μικρή κάλυψη.

Έξι πλανήτες και οι Περσείδες την ίδια ημέρα

Η σημερινή ημέρα δεν περιορίζεται στην ηλιακή έκλειψη. Πριν από την ανατολή του Ήλιου, έξι πλανήτες θα είναι ορατοί στον πρωινό ουρανό, σχηματίζοντας ένα εντυπωσιακό τόξο.

Το βράδυ αναμένεται η κορύφωση των Περσείδων, μιας από τις πιο δημοφιλείς βροχές διαττόντων του καλοκαιριού. Οι συνθήκες για την παρατήρηση των μετεώρων είναι ευνοϊκές, καθώς η Σελήνη βρίσκεται στη φάση της νέας Σελήνης. Έτσι, ο σκοτεινός ουρανός δεν θα επηρεάζεται από έντονο σεληνόφως.

Σε περιοχές υψηλότερου γεωγραφικού πλάτους υπάρχει ενδιαφέρον και για το ενδεχόμενο εμφάνισης του βόρειου σέλατος.

Η μεγάλη έκλειψη του 2027

Το φαινόμενο της 12ης Αυγούστου αποτελεί ουσιαστικά τον προάγγελο μιας ακόμη μεγαλύτερης ολικής έκλειψης που θα περάσει από την Ισπανία.

Στις 2 Αυγούστου 2027, η νότια Ισπανία θα βρεθεί στη διαδρομή μιας εξαιρετικά μεγάλης ολικής έκλειψης, με τη διάρκεια της ολικότητας να φτάνει έως και τα 6 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα.

Η σκιά θα κινηθεί στη συνέχεια προς το Μαρόκο, την Αλγερία, τη Λιβύη, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, την Υεμένη και τη Σομαλία.

Το αστρονομικό σερί θα συνεχιστεί στις 26 Ιανουαρίου 2028, με μια δακτυλιοειδή έκλειψη Ηλίου.