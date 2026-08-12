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Μήλος: Απεγκλωβισμός 33χρονου από βράχο ύψους 20 μέτρων στη Φυριπλάκα

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Για τον απεγκλωβισμό ενός 33χρονου αλλοδαπού, ο οποίος είχε αναρριχηθεί σε βράχο ύψους περίπου 20 μέτρων και αδυνατούσε να κατέβει, κλήθηκε η Λιμενική Αρχή Μήλου.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή Φυριπλάκα της Μήλου. Άμεσα μετέβησαν στο σημείο στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., κλιμάκιο Πυροσβεστών-Διασωστών, κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Μήλου και ιδιώτες ναυαγοσώστες.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στην κορυφή του βράχου, καλά στην υγεία του, ωστόσο αδυνατούσε να πραγματοποιήσει την κατάβαση.

Στη συνέχεια, με την συνδρομή αρχών και εθελοντών και με τη χρήση σχοινιού, ο 33χρονος αλλοδαπός καταρριχήθηκε με ασφάλεια, ενώ δήλωσε ότι είναι καλά στην υγεία του και ότι δεν επιθυμεί παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Μήλος

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