Λίμνη Πλαστήρα: Η περιμετρική περιήγηση 55 χιλιομέτρων για αναψυχή και πνευματική ξεκούραση

Η περιήγηση περιμετρικά της λίμνης Πλαστήρα, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, καλύπτει απόσταση 55 χλμ. περίπου και προσφέρει στον επισκέπτη μια απολαυστική βιωματική εμπειρία. Το απαράμιλλο φυσικό κάλλος και η ποικιλομορφία του τόπου προσφέρονται για αναψυχή και πνευματική ξεκούραση. Με αφετηρία την πόλη της Καρδίτσας οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν μία από τις τρεις διαδρομές (που περιγράφονται παρακάτω) προς τη Λ. Ν. Πλαστήρα, ανάλογα με τον προορισμό τους, σύμφωνα με στοιχεία τουριστικού οδηγού της πρώην Ν.Α. Καρδίτσας.

Σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα κ. Παναγιώτης Νάνος τονίζει: «Η λίμνη Πλαστήρα είναι ένας δημοφιλής προορισμός, στους πέντε καλύτερους ορεινούς προορισμούς της χώρας. Συνδυάζει την επιλογή του ορεινού τοπίου με την εκπαίδευση των επισκεπτών να ζήσουν μέσα στη Φύση. Ταυτόχρονα έχει πλούτο ιστορικών στοιχείων και μνημεία θρησκευτικά που ενισχύουν την περιοχή και την καθιστούν προορισμό για νέους επισκέπτες που έχουν τα μάτια της ψυχής στον ορίζοντα ανοιχτά. Η λίμνη αποτελεί αληθινή εμπειρία για όποιον σκέφτεται να δώσει μια άλλη ευκαιρία να δοκιμάσει δράσεις που δεν έχει φανταστεί!».

Αν και η απόσταση που χωρίζει την ανατολική πλευρά της λίμνης από τη δυτική είναι πολύ μικρή, οι υψομετρικές τους διαφορές είναι μεγάλες. Έτσι κάνοντας τη διαδρομή περιμετρικά της λίμνης (55 χιλ. περίπου) ο επισκέπτης συναντά διαφορετικά σε ομορφιά και φυσικά περιβάλλον τοπία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδρομή, Καρδίτσα – Μητρόπολη – Μοσχάτο – Λίμνη Ν. Πλαστήρα, γνωστή ως ανατολικός παραλίμνιος.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, εννέα χιλιόμετρα από την Καρδίτσα, στην είσοδο του χωριού Μητρόπολη, η αριστερή κατεύθυνση του δρόμου μας οδηγεί στον ανατολικό παραλίμνιο. Το τμήμα αυτό της λίμνης, παρόλο που δεν υστερεί σε φυσικό κάλλος , παρουσιάζει μικρότερη τουριστική ανάπτυξη σε σχέση με το δυτικό τμήμα. Τρία χιλιόμετρα από τη Μητρόπολη βρίσκεται η αναρρυθμιστική Λίμνη , ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός Ν. Πλαστήρα, ταβέρνες, κέντρα αναψυχής και μέρος της αμπελουργικής ζώνης Μοσχάτου – Μεσενικόλα -Μορφοβουνίου.

Συνεχίζοντας 3 χιλιόμετρα παραπάνω σε υψόμετρο 450 μέτρα βρίσκεται το Μοσχάτο. Είναι χωριό με πλούσια αμπελουργική παράδοση, πανέμορφη θέα και τουριστική υποδομή. Πήρε το όνομά του από την ποικιλία σταφυλιών «μοσχάτο» που καλλιεργούνταν στους αμπελώνες του χωριού πριν αρκετά χρόνια. Ένα χλμ. πριν το χωριό, πάνω στο δρόμο, συναντάμε μικρή μονότοξη πέτρινη γέφυρα.

Στο τέρμα της ανηφορικής διαδρομής, 18 χλμ. από την Καρδίτσα, σε περίοπτη θέση και υψόμετρο 800 μ. βρίσκεται η Ι.Μ.Κορώνας. Η Μονή Κορώνας (Γενέσιον της Θεοτόκου) αποτελεί το σημαντικότερο θρησκευτικό μνημείο της περιοχής. Ιδρύθηκε το 1123 επί Αυτοκράτορος Κομνηνού , αλλά ξαναχτίστηκε στις αρχές του 16ου αιώνα. Οι τοιχογραφίες του καθολικού (1587 του μοναχού του Δανιήλ) είναι οι παλαιότερα χρονολογημένες των Αγράφων. Η Μονή είναι ανδρώα και επισκέψιμη συγκεκριμένες ώρες την ημέρα. Σε απόσταση “αναπνοής” είναι το “Τσαρδάκι”, με ταβέρνες με τοπικά εδέσματα.

Από το “Τσαρδάκι” προς Μεσενικόλα, ο επισκέπτης μπορεί να διασχίσει ένα δρόμο ευχάριστης οδήγησης, τμήμα της άγνωστης ιστορικής οδού Καρδίτσης – Αγρινίου, όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη, αλλά έργο του Μεσοπολέμου που φέρει τη σφραγίδα του Νικολάου Πλαστήρα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Λίμνης Πλαστήρα «πρόκειται για Μνημείου Μόχθου καθώς το μεγαλύτερο μέρος κατασκευάστηκε με τα χέρια και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα διασωζόμενα μνημεία προπολεμικής εθνικής οδοποιείας και θαυμάσιο δείγμα ανάπτυξης και οικολογικής ισορροπίας, παράδειγμα για εκπαίδευση των νέων αρχιτεκτόνων και μηχανικών».

Στο Μεσενικόλα έχει την ευκαιρία της οινικής εμπειρίας μέσα από τη γευσιγνωσία τοπικών οίνων, καθώς και να επισκεφθεί το Δημοτικό Μουσείο Οίνου και Αμπέλου.

Δύο χιλιόμετρα πιο πάνω να επισκεφθεί το Μουσείο Πλαστήρα, ένα μονοθεματικό εκθετήριο με υλικό που αφορά τον στρατηγό Πλαστήρα. Ένα χλμ, ένα πρωτοποριακό για την περιοχή Υπαίθριο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, με έργα επώνυμων διεθνών καλλιτεχνών, αλλά πολλά έργα της Φύσης που εκθέτει εδώ στον οικότοπο αυτό τέχνης.

Οι λάτρεις της περιβαλλοντικής εμπειρίας, θα αναζητήσουν μερικά χιλιόμετρα πιο πάνω, στο Νεοχώρι, τον Βοτανικό Κήπο με τη χλωρίδα της περιοχής, αλλά και μια έκθεση με σπάνιες φωτογραφίες της Λίμνης από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας καθώς και τα έργα όπως εξελίσσονταν στην περιοχή.

Περιμετρικά του οροπεδίου και της λίμνης ο κάθε επισκέπτης έχει τη δυνατότητα, όπως αναφέρει ο παραπάνω οδηγός :

Να επιλέξει για τη φιλοξενία και τη διαμονή του σε ξενοδοχεία και ξενώνες κάθε κατηγορίας.

Να γνωρίσει την αυθεντική φιλοξενία των κατοίκων στα όμορφα χωριά της περιοχής

Να απολαύσει το απαράμιλλο φυσικό κάλλος και την ευωδιά της φύσης

Να ασχοληθεί με το ψάρεμα , την ορειβασία , την τοξοβολία , την ποδηλασία, τα υδάτινα σπορ, κ.α.

Να πάρει μέρος στις εκδηλώσεις και τα πανηγύρια της περιοχής και ιδιαίτερα τη Γιορτή Κρασιού Μεσενικολα

Να επισκεφθεί τα μοναστήρια και άλλα αξιοθέατα

Να γευτεί τα πλούσια εδέσματα και τους γευστικούς τοπικούς οίνους.

Η λίμνη Η λίμνη Νικολάου Πλαστήρα βρίσκεται 25 χλμ. περίπου δυτικά της Καρδίτσας, σε υψόμετρο 800 μέτρων. Δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και φέρει το όνομα του εμπνευστή του έργου Νικόλαου Πλαστήρα. Πριν τη δημιουργία της λίμνης, η περιοχή της Νευρόπολης ήταν ένα εύφορο οροπέδιο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, χιλιάδες λάτρεις της φύσης και του λαϊκού πολιτισμού ανακαλύπτουν την ομορφιά της περιοχής και τη μοναδικότητά της. Οι δεκάδες επενδύσεις φορέων και ιδιωτών, την τελευταία κυρίως δεκαετία, μετέτρεψαν την περιοχή της λίμνης σε περιζήτητο τουριστικό προορισμό και πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών όλες τις εποχές του έτους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ