ΔΥΠΑ: 1.000 θέσεις εργασίας για άνεργους πτυχιούχους – Έως 18 Αυγούστου οι αιτήσεις

Μέχρι την Τρίτη 18 Αυγούστου στις 23:59 μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, που αφορά 1.000 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίας 25 έως 54 ετών.

Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης που βρίσκονται στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας από 25 έως και 54 ετών.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).

Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν στη ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται σε 1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και σε 1.200 ευρώ για τους ωφελούμενους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Πώς γίνεται η υποβολή των αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία αίτηση συμμετοχής, επιλέγοντας μία μόνο κατηγορία εκπαίδευσης, ΠΕ ή ΤΕ, μία ειδικότητα και μία Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκπνέει την Τρίτη 18 Αυγούστου στις 23:59.

Τα κριτήρια μοριοδότησης

Η επιλογή των ωφελουμένων γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια κατάταξης και μοριοδότησης.

Τα κριτήρια είναι:

Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 18 μήνες

Ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, με ανώτατο όριο τα 5 τέκνα

Η ύπαρξη ανήλικων τέκνων ΑμεΑΗ επαγγελματική εμπειρία διάρκειας άνω των 12 μηνών

Η ολοκλήρωση πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης, με ανώτατο όριο ένα πρόγραμμα

Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου

Η ατομική δομημένη συνέντευξη

Στη συνέχεια πραγματοποιείται η βαθμολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων, ενώ η τοποθέτησή τους στις αντίστοιχες θέσεις γίνεται με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.