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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλο: Μέχρι το τέλος ήσουν αυτός που ήθελες

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Το δικό του «αντίο» στον Νίκο Καλογερόπουλο μέσα από τα social media είπε με τη σειρά του και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο, με πλήθος επωνύμων να τον τιμά είτε με αναρτήσεις είτε με δηλώσεις.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο παρουσιαστής δημοσίευσε απόσπασμα από συνέντευξη που του είχε πάρει πριν από αρκετά χρόνια. Παράλληλα, σχολίασε πως ο Νίκος Καλογερόπουλος έμεινε να μείνει από τη ζωή παρέμεινε αυθεντικός. «Αντίο Νίκο…Μέχρι το τέλος ήσουν αυτός που ήθελες», έγραψε στη λεζάντα.

Γρηγόρης Αρναούτογλου

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