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Ζελένσκι: Η Ουκρανία κατέθεσε στις ΗΠΑ νέες προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Νέες προτάσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επανεκκίνηση της προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ανακοίνωσε ότι απέστειλε το Κίεβο, την ώρα που οι διπλωματικές επαφές παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες και η ένταση στο πεδίο των επιχειρήσεων συνεχίζεται.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, στο βραδινό του διάγγελμα την Τρίτη (11/08/2026), ότι η ουκρανική πλευρά «έχει μεταφέρει τις προτάσεις της στην αμερικανική πλευρά», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιαεροπορική προστασία, αλλά και στην άσκηση μεγαλύτερης πίεσης προς τη Μόσχα, ώστε η Ρωσία να προετοιμαστεί για τον τερματισμό του πολέμου και όχι για την παράτασή του.

Η εξέλιξη καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Οι συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών έχουν ουσιαστικά περιέλθει σε αδιέξοδο, ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν μεταβάλει τις προτεραιότητες της αμερικανικής διπλωματίας.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

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