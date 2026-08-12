Διαμαντοπούλου για Τσίπρα: Ό,τι έχει πει, είναι πράγματα που έχουν πει είτε το ΠΑΣΟΚ είτε η ΝΔ

Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα υποστηρίζοντας πως όσα έχει πει ο πρώην πρωθυπουργός «είναι πράγματα που έχουν πει είτε το ΠΑΣΟΚ είτε η ΝΔ» άσκησε η Άννα Διαμαντοπούλου το πρωί της Τετάρτης.



«Ο κ. Τσίπρας θα πρέπει να αποδείξει ότι κάνει αντιπολίτευση και ο κόσμος να συγκρίνει αυτά που έχει πει ως τώρα, καθώς είναι πράγματα που έχει πει και προτείνει νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να έχει παρουσιάσει κάτι δικό του» είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ η κυρία Διαμαντοπούλου.

Όσον αφορά, δε, τη δημοσκοπική διαφορά ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η Άννα Διαμαντοπούλου αρκέστηκε στο σχόλιο «στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό».



Κληθείσα, επίσης, να τοποθετηθεί επί των επιθέσεων του ΠΑΣΟΚ προς τον Αλέξη Τσίπρα, η ίδια απάντησε ότι ήταν ο πρώην πρωθυπουργός που ξεκίνησε να κάνει αντιπολίτευση μειώνοντας το ΠΑΣΟΚ και κάνοντας περισσότερη κριτική εναντίον του παρά στην κυβέρνηση. «Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την επίθεση να χρησιμοποιεί χριστιανική πρακτική γυρνώντας το άλλο μάγουλο» είπε η Άννα Διαμαντοπούλου.



Χαρακτήρισε, δε, «μπούρδες» τον ισχυρισμό του Αλέξη Τσίπρα ότι το ΠΑΣΟΚ τον στοχοποιεί επειδή, κατά τον ίδιο, η Χαριλάου Τρικούπη θα συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία.