Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός για την υπόθεση παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών με ταξί

Στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος αναζητούνταν ως εμπλεκόμενος σε υπόθεση παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που έλαβε χώρα τη Δευτέρα όταν πραγματοποιήθηκε μεταφορά αλλοδαπών με επιβατικό αυτοκίνητο Δημόσιας Χρήσης (ταξί), από την περιοχή του Καλοχωρίου έως τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Για την ίδια υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί ο οδηγός του ταξί, ενώ οι έρευνες των αρχών οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 25χρονου εμπλεκόμενου. Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια δικαστική αρχή.