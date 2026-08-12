Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η γυναίκα που είχε πέσει στις γραμμές του μετρό Αγίου Αντωνίου

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε λίγο μετά τις έντεκα το πρωί της Τετάρτης, η γυναίκα που είχε πέσει στις ράγες του μετρό στον σταθμό του Αγίου Αντωνίου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα βρέθηκε στις γραμμές του μετρό επιχειρώντας να θέσει τέλος στην ζωή της.

όταν ένα άτομο αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Σεπόλια – Ελληνικό.

Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρι και Άγιος Αντώνιος.