Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η γυναίκα που είχε πέσει στις γραμμές του μετρό Αγίου Αντωνίου
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε λίγο μετά τις έντεκα το πρωί της Τετάρτης, η γυναίκα που είχε πέσει στις ράγες του μετρό στον σταθμό του Αγίου Αντωνίου.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα βρέθηκε στις γραμμές του μετρό επιχειρώντας να θέσει τέλος στην ζωή της.
όταν ένα άτομο αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.
Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Σεπόλια – Ελληνικό.
Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρι και Άγιος Αντώνιος.