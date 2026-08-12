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Κηδεία Νίκου Καλογερόπουλου: Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον σπουδαίο ηθοποιό – Εικόνες

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Σε λίγη ώρα, θα πραγματοποιηθεί στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου, με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και ανθρώπους που θέλουν να τον αποχαιρετήσουν να έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν στον χώρο.

Η οικογένεια του αγαπημένου ηθοποιού έχει κάνει γνωστό ότι ο αποχαιρετισμός θα γίνει με πολιτική κηδεία, όπως ήταν η επιθυμία του ίδιου.

Η κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια έχει απευθύνει έκκληση σε όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν «Το Σπίτι του Ηθοποιού».

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Ο αποχαιρετισμός στον αγαπημένο μας Νίκο Καλογερόπουλο, θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, με πολιτική κηδεία όπως επιθυμούσε ο ίδιος.

Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν Το Σπίτι του Ηθοποιού.

ALPHA BANK-IBAN: GR45 0140 2280 2280 0200 2002 719 – Δικαιούχος: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ».

Νίκος Καλογερόπουλος

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