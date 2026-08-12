Voucher για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς: Πότε σταματούν οι ενστάσεις, τη Δευτέρα 17/8 τα οριστικά αποτελέσματα

Αναρτήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (10/08) οι προσωρινοί πίνακες για τα voucher παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027, στο aitisi26.eetaa.gr, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν στις 17 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται πως για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί Taxisnet του αιτούντος ή της αιτούσας. Μέσα από την προσωποποιημένη πληροφόρηση εμφανίζονται η κατάσταση της αίτησης, η μοριοδότηση και τυχόν εκκρεμότητες ή λόγοι για τους οποίους η αίτηση χαρακτηρίστηκε ελλιπής. Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί έως και την Πέμπτη 13 Αυγούστου.

Voucher για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η ένσταση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια το σημείο στο οποίο εντοπίζεται το πρόβλημα. Όπου απαιτείται, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το αίτημα επανεξέτασης. Οι γονείς δεν θα πρέπει να περιμένουν την τελευταία ημέρα, καθώς η προθεσμία είναι περιορισμένη και η έγκαιρη υποβολή αφήνει περιθώριο για την αντιμετώπιση πιθανού τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ, δικαίωμα ένστασης έχουν όλοι οι αιτούντες, ακόμη και στην περίπτωση που η αρχική αίτηση δεν είχε οριστικοποιηθεί.

Τι να προσέξετε

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα εξής:

-Οικογενειακό εισόδημα Αριθμός προστατευόμενων ή εξαρτώμενων παιδιών Ιδιότητα ανέργου ή εργαζομένου Μονογονεϊκή οικογένεια Τριτεκνία ή πολυτεκνία Αναπηρία γονέα ή παιδιού Οικογενειακή κατάσταση Ορθότητα των προσωπικών στοιχείων

-Δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά Συνολική μοριοδότηση της αίτησης

-Εάν κάποιο δικαιολογητικό εμφανίζεται ως μη αποδεκτό ή δεν έχει συνυπολογιστεί ένα οικονομικό ή κοινωνικό κριτήριο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προχωρήσει σε ηλεκτρονική ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.