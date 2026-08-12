Τα μέτρα της Τροχαίας για την μεγάλη έξοδο του Δεκαπενταύγουστου – Απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία ενόψει της μεγάλης εξόδου για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου.

Με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. έχει εκπονήσει ειδικό σχεδιασμό με αυξημένα μέτρα τροχονομικής αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα.

Αυστηροί έλεγχοι και ισχυρή αστυνομική παρουσία

Τα μέτρα προβλέπουν την πλήρη κινητοποίηση των Υπηρεσιών Τροχαίας, με περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα να περιπολούν στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο.

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

Στοχευμένη αστυνόμευση: Εντατική παρουσία σε επικίνδυνα σημεία όπου καταγράφεται υψηλή συχνότητα ατυχημάτων, καθώς και στις εισόδους-εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων.

Εντατική παρουσία σε επικίνδυνα σημεία όπου καταγράφεται υψηλή συχνότητα ατυχημάτων, καθώς και στις εισόδους-εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων. Ελέγχους σε κομβικά σημεία: Αυξημένα μέτρα σε αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων και άλλους χώρους μαζικής μετακίνησης.

Αυξημένα μέτρα σε αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων και άλλους χώρους μαζικής μετακίνησης. Μπλόκα για επικίνδυνες παραβάσεις: Σύσταση ειδικών συνεργείων που θα εστιάζουν στην αντιμετώπιση παραβάσεων όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η χρήση κινητού τηλεφώνου, τα αντικανονικά προσπεράσματα και η μη χρήση ζώνης ή κράνους.

Σύσταση ειδικών συνεργείων που θα εστιάζουν στην αντιμετώπιση παραβάσεων όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η χρήση κινητού τηλεφώνου, τα αντικανονικά προσπεράσματα και η μη χρήση ζώνης ή κράνους. Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών: Εφαρμογή των περιορισμών μετακίνησης για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Οι συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ. προς τους οδηγούς

Με αφορμή την αυξημένη κίνηση στους δρόμους, η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα.

Τεχνικός έλεγχος: Προληπτική συντήρηση του οχήματος και ενημέρωση για τον καιρό και την κίνηση πριν την αναχώρηση.

Προληπτική συντήρηση του οχήματος και ενημέρωση για τον καιρό και την κίνηση πριν την αναχώρηση. Πιστή τήρηση του ΚΟΚ: Συμμόρφωση με τις υποδείξεις των τροχονόμων και τη σήμανση.

Συμμόρφωση με τις υποδείξεις των τροχονόμων και τη σήμανση. Ασφάλεια επιβατών: Υποχρεωτική χρήση ζώνης, κράνους και ειδικών παιδικών καθισμάτων.

Υποχρεωτική χρήση ζώνης, κράνους και ειδικών παιδικών καθισμάτων. Μηδενική ανοχή σε αλκοόλ & αντιπερισπασμούς: Πλήρης αποχή από το αλκοόλ πριν την οδήγηση και αποφυγή χρήσης κινητών τηλεφώνων.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων

Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου 2026, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης και κυκλοφορίας, που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, στα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών, κατά τις ημέρες και ώρες που ακολουθούν ως κατωτέρω:

1. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, από ώρα 16:00 έως 22:00, καθώς και το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 από ώρα 08:00 έως 13:00:

(α) Στον αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα-Πάτρα) από τα Διόδια Ελευσίνας (Χ.Θ. 26+500) μέχρι τα Διόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660) στην κατεύθυνση προς Πάτρα.

(β) Στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), από τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) (Χ.Θ. 27+960) μέχρι τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ. 242+479),από τα διόδια Μακρυχωρίου (Χ.Θ. 374+291) μέχρι τον κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359) στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

(γ) Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, από τη γέφυρα Θέρμης έως τον κόμβο Ν. Μουδανιών (61,5 χλμ) στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική.



(δ) Στον αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι – Χαλκίδα), από τη διασταύρωσή της με τον αυτοκινητόδρομο Α1 (Χ.Θ. 65+820) μέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300) στην κατεύθυνση προς Χαλκίδα.



(ε) Στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, από το 11ο χλμ. (Χ.Θ.11+340) μέχρι τη διασταύρωση Λέων Αμφίπολης (Χ.Θ. 97 + 550) στην κατεύθυνση προς Καβάλα.

(στ) Στον αυτοκινητόδρομο Α5 (Ιόνια Οδός) από τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» (περιοχή Ρίου Χ.Θ. 1+558,47) έως το πέρας της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ. 200+991) στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα.



(ζ) Στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελοποννήσου), από τον Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300) έως τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ. 240+800) (Περιμετρική Καλαμάτας) στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα.



(η) Στον αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο-Σπάρτη) από τον Α/Κ Λεύκτρου (0+000) έως τον Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ. 45+000) στην κατεύθυνση προς Σπάρτη.



(θ) Στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Άρτας – Ιωαννίνων στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα.



(ι) Στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Πολύγυρου (Ε.Ο.16), από τη γέφυρα Θέρμης έως τα όρια της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (κόμβος Αγίας Αναστασίας) στην κατεύθυνση προς Πολύγυρο.

(ια) Στον αυτοκινητόδρομο Α3 (Κεντρικής Ελλάδος), από τις διασταυρώσεις του με τον αυτοκινητόδρομο Α1 (αυτοκινητόδρομος Α.Θ.Ε.) έως τον Α/Κ Καλαμπάκας (Χ.Θ. 136+292), στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Καλαμπάκα.

(ιβ) Στον αυτοκινητόδρομο Α52 στην οδική σύνδεση Ακτίου με οδικό Άξονα Βορρά – Νότου (Αμβρακία Οδός) από χ/θ 0+001 (Άκτιο) έως χ/θ (48+940) σύνδεση με Ιόνια Οδός/Α/Κ Αμβρακίας, με κατεύθυνση προς Άκτιο.

2. Την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026, από ώρα 16:00 έως 23:00:

(α) Στον αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα-Πάτρα), από τα Διόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660) μέχρι τα Διόδια Ελευσίνας (Χ.Θ. 26+500) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

(β) Στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα- Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον κόμβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359) μέχρι τα διόδια Μακρυχωρίου (Χ.Θ. 374+291), από τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ. 242+479), μέχρι τον κόμβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) (Χ.Θ. 27+960) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

(γ) Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης από κόμβο Ν. Μουδανιών (61,5 χλμ.) έως την αερογέφυρα Θέρμης στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.



(δ) Στον αυτοκινητόδρομο Α11 (Σχηματάρι – Χαλκίδα), από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ. 12+300) μέχρι τη διασταύρωσή της με τον αυτοκινητόδρομο Α1 (Χ.Θ. 65+820) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.



(ε) Στην Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης από τη διασταύρωση Λέων Αμφίπολης (Χ.Θ. 97+550) μέχρι το 11ο χλμ. (Χ.Θ.11+340) αυτής στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

(στ) Στον αυτοκινητόδρομο Α5 (Ιόνια Οδός), από το πέρας της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ. 200+991) έως τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» (Περιοχή Ρίου Χ.Θ. 1+558,47) στην κατεύθυνση προς Ρίο.

(ζ) Στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρικής Πελοποννήσου), από τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόμβο Σπάρτης (Χ.Θ. 240+800) (Περιμετρική Καλαμάτας) έως τον Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300) στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

(η) Στον αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο-Σπάρτη), από Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ. 45+000) έως τον Α/Κ Λεύκτρου (0+000) στην κατεύθυνση προς Λεύκτρο.

(θ) Στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Άρτας – Ιωαννίνων στην κατεύθυνση προς Αντίρριο.

(ι) Στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Πολύγυρου (Ε.Ο.16), από τα όρια της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (κόμβος Αγίας Αναστασίας) έως τη γέφυρα Θέρμης στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

(ια) Στον αυτοκινητόδρομο Α3 (Κεντρικής Ελλάδος), από τον Α/Κ Καλαμπάκας (Χ.Θ. 136+292), έως τις διασταυρώσεις του με τον αυτοκινητόδρομο Α1 (αυτοκινητόδρομος Α.Θ.Ε.) στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Λαμία – Αθήνα.

(ιβ) Αυτοκινητόδρομος Α52: Οδική σύνδεση Ακτίου με οδικό Άξονα Βορρά – Νότου (Αμβρακία Οδός) από χ/θ 0+001 (Άκτιο) έως χ/θ (48+940) σύνδεση με Ιόνια Οδός/Α/Κ Αμβρακίας, με κατεύθυνση προς Ιόνια (Α/Κ Αμβρακίας).

3. Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:

(α) Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια, σύμφωνα με ν. 3651/2008, τα φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν ζώντα ζώα, ευπαθή τρόφιμα, όπως αυτά αναφέρονται στη διεθνή συμφωνία ΑΤΡ, (άρθρο 3 του Κεφαλαίου ΙΙ της υπ’ αρ. 50786/3319/2014 (Β’ 2418) κοινής υπουργικής απόφασης, εφόσον το ποσοστό του φορτίου των παραπάνω προϊόντων που μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλιμου φορτίου.

(β) Τα γερανοφόρα οχήματα εφόσον παρέχουν έργο οδικής βοήθειας σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 6 του ν.3651/2008 (ΦΕΚ Α 44/18.03.2008) και δεν μεταφέρουν άλλα υλικά ή εξοπλισμό πέρα των αναγκαίων για την παροχή υπηρεσιών για το έργο της οδικής βοήθειας και διαθέτουν έγγραφα ή σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση για το κατεπείγοντος της αποστολής τους για την παροχή της οδικής βοήθειας.

(γ) Τα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς νερού (υδροφόρα) όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

(δ) Τα φορτηγά οχήματα (ψυγεία) δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα, καθώς και τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά της επιτραπέζιας ελιάς,

(ε) Τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης για αδρανοποίηση, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 1069/2009, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας και συνοδεύονται από το προβλεπόμενο εμπορικό έγγραφο.

(στ) Τα φορτηγά οχήματα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ, Φυσικό Αέριο, κ.λπ.) όταν κινούνται για αποκατάσταση έκτακτων βλαβών των δικτύων τους και μόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή του οικείου οργανισμού.

(ζ) Τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα για τον ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά.



(η) Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού μουσικών και θεατρικών παραστάσεων και τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση και μεταφορά εξοπλισμού για την κάλυψη τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γεγονότων.

(θ) Τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς.

(ι) Τα μηχανήματα έργου των ΔΕΣΕ και τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, μετά από αίτημα της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και με σχετική απόφαση της κατά τόπου αρμόδιας Διεύθυνσης Τροχαίας.

(ια) Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

(ιβ) Τα φορτηγά οχήματα και μηχανήματα έργου των εταιρειών παραχώρησης που διαχειρίζονται τους αυτοκινητόδρομους και των υπεργολάβων τους προκειμένου να εκτελούν απρόσκοπτα το έργο που τους έχει ανατεθεί.

(ιγ) Τα φορτηγά οχήματα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

(ιδ) Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς αγωνιστικών αυτοκινήτων και τα φορτηγά οχήματα διασκευασμένα σε αυτοκινούμενα επισκευής-συντήρησης (service) παροχής βοήθειας σε αγωνιστικά αυτοκίνητα.

(ιε) Τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν στρατιωτικό υλικό.

(ιστ) Τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν υλικό αρμοδιότητας της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

Σημειώνεται ότι η Ελληνική Αστυνομία, ενόψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου, θα λαμβάνει αυξημένα μέτρα τροχαίας σε όλη την επικράτεια.