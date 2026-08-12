MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Θεσσαλονίκη: Βανδαλίστηκε λίγα 24ωρα μετά την παράδοσή της ανακατασκευασμένη παιδική χαρά στην Άνω Πόλη – Δείτε εικόνες

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Βανδαλίστηκε, λίγα 24ωρα μετά την επίσημη παράδοσή της στα παιδιά και τις οικογένειές της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη, η πλήρως ανακατασκευασμένη παιδική χαρά στην πλατεία Τερψιθέας.

Ο χώρος παραδόθηκε επίσημα στους δημότες την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο λίγα 24ωρα αργότερα άγνωστοι δράστες γέμισαν τους τοίχους με συνθήματα και μουτζούρες.

Τα συνεργεία του δήμου Θεσσαλονίκης θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση των φθορών, ενώ η Δημοτική Αστυνομία θα ενισχύσει την παρουσία και τους ελέγχους της στην περιοχή για την προστασία του χώρου από νέους βανδαλισμούς.

«Οι παιδικές χαρές ανήκουν πρώτα απ’ όλα στα παιδιά. Η προστασία της δημόσιας περιουσίας είναι ευθύνη όλων μας», αναφέρει σε σχετική ανάρτηση η δημοτική αρχή με αφορμή το νέο βανδαλισμό.

Δήμος Θεσσαλονίκης Παιδική χαρά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Έδωσαν τα χέρια ΑΣ και ΚΑΕ ΠΑΟΚ για το “Παλατάκι”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 65χρονο για παράνομη λειτουργία καντίνας σε περιοχή “Natura”

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5 ώρες πριν

Θοδωρής Κολυδάς: Η εξήγηση που έδωσε για τα “ιπτάμενα αντικείμενα” στους ουρανούς της Κρήτης και της Αθήνας

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βανδαλίστηκε λίγα 24ωρα μετά την παράδοσή της ανακατασκευασμένη παιδική χαρά στην Άνω Πόλη – Δείτε εικόνες

ΚΑΙΡΟΣ 7 ώρες πριν

Καιρός: Βοριάδες και βροχές έρχονται τις επόμενες ημέρες – Πέφτει κατακόρυφα η θερμοκρασία – Η πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 33 λεπτά πριν

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής – Ήχησε το 112 για εκκένωση προς Νέα Πέραμο