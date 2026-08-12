Φωτιά τώρα στην Ροδόπη – Στη μάχη 4 εναέρια μέσα, εκκενώνονται δύο περιοχές
Intime
THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ίμερος Ροδόπης ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ αλλά και μηχανήματα έργου.
Μάλιστα πριν από λίγο ήχησε και το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Αμπελάκια και Προφήτη Ηλία.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ίμερος της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης
‼️ Αν βρίσκεστε στη περιοχή #Αμπελάκια και #Προφήτη_Ηλία απομακρυνθείτε προς #Μαρώνεια
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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