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Φωτιά τώρα στην Ροδόπη – Στη μάχη 4 εναέρια μέσα, εκκενώνονται δύο περιοχές

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ίμερος Ροδόπης ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ αλλά και μηχανήματα έργου.

Μάλιστα πριν από λίγο ήχησε και το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Αμπελάκια και Προφήτη Ηλία.

Ροδόπη Φωτιά

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