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Τα συγχαρητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Μίλτο Τεντόγλου για το χρυσό μετάλλιο

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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Μίλτο Τεντόγλου για το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε:

«Ο Μίλτος Τεντόγλου μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμα φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά!»

Κυριάκος Μητσοτάκης Μίλτος Τεντόγλου

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