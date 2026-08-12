Τα συγχαρητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Μίλτο Τεντόγλου για το χρυσό μετάλλιο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Μίλτο Τεντόγλου για το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε:

«Ο Μίλτος Τεντόγλου μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμα φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά!»