Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Χαλκηδόνα για την πρόληψη της εγκληματικότητας – Βεβαιώθηκαν 14 παραβάσεις

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές έως μεσημβρινές ώρες της Τρίτης σε οικισμό του Δήμου Χαλκηδόνος, στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη της εγκληματικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Στη συντονισμένη δράση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, με τη συνδρομή δυνάμεων από τις Διευθύνσεις Άμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αστυνομίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων:

Ελέγχθηκαν: 83 άτομα και 50 οχήματα.

83 άτομα και 50 οχήματα. Βεβαιώθηκαν: 14 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), με την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων.

14 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), με την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων. Ακινητοποιήθηκαν: 13 οχήματα.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., παρόμοιες εξορμήσεις και προληπτικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και σε άλλες περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης.