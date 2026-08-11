MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο νότιο Πήλιο – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην παραλία Πάου Νοτίου Πηλίου.

Στις 20:07 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Πήλιο Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Προσοχή με νέα απάτη: Στέλνουν sms δήθεν από το Gov.gr για παράβαση οχήματος – Δείτε φωτό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ρέθυμνο: Σοβαρό τροχαίο με πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά – Δείτε εικόνες από το σημείο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 10 ώρες πριν

Ελέγχους για την προστασία των ζώων συντροφιάς από τον δήμο Θεσσαλονίκης – Βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 88 θέσεις επικουρικού προσωπικού στο ΓΝΘ “Παπανικολάου”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Δεκαπενταύγουστος στη Θεσσαλονίκη: Ο οδηγός επιβίωσης και απόλαυσης για όσους έμειναν στην άδεια πόλη

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Κολομβία: Τουλάχιστον 250 οι νεκροί από τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ