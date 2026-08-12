Συνελήφθη 59χρονος για διαδοχικούς εμπρησμούς στη Θεσσαλονίκη – Σηκώθηκαν μέχρι και εναέρια, τον “έκαψαν” οι κάμερες

Στη σύλληψη ενός 59χρονου ημεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας τέλος στη δράση ενός καθ’ υποτροπήν εμπρηστή που είχε σπείρει τον τρόμο τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Ο 59χρονος εμπλέκεται σε περισσότερα από πέντε περιστατικά πυρκαγιών, ακολουθώντας πάντα την ίδια μεθοδολογία. Προσέγγιζε σημεία με δέντρα, σκουπιδότοπους και εκτάσεις με ξερά χόρτα, έβαζε φωτιά και στη συνέχεια απομακρυνόταν αμέσως από την περιοχή.

Σηκώθηκαν μέχρι και εναέρια μέσα

Η επικίνδυνη δραστηριότητά του προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε μία από τις περιπτώσεις, οι φλόγες επεκτάθηκαν επικίνδυνα μέχρι και σε σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία. Για την κατάσβεση των πυρκαγιών που προκάλεσε κρίθηκε αναγκαία ακόμα και η συνδρομή εναέριων μέσων.

Το βίντεο που αποκάλυψε τη δράση του

Ο εντοπισμός και η σύλληψη του δράστη ήταν αποτέλεσμα αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού. Ο 59χρονος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να καταφθάνει στα σημεία με το αυτοκίνητό του, να προκαλεί την εμπρηστική εστία και να απομακρύνεται βιαστικά με το όχημά του.

Ο συλληφθείς οδηγείται το πρωί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να του απαγγελθούν οι βαρύτατες κατηγορίες για εμπρησμό από πρόθεση.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διερεύνηση διαδοχικών περιστατικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στη Σίνδο, του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ημεδαπός, ηλικίας 59 ετών, για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 59χρονος, κινούμενος με το όχημά του, φέρεται να έθεσε συνολικά έξι εστίες πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις, στην περιοχή της Σίνδου.

Ειδικότερα, μία εστία εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης και μία την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Χθες, Τρίτη 11 Αυγούστου 2026, ο 59χρονος φέρεται να έθεσε τέσσερις ακόμη εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.

Ο συλληφθείς οδηγείται αυτή την ώρα ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα καθιστά σαφές ότι απέναντι σε ενέργειες από πρόθεση, οι οποίες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ανοχής. Κάθε τέτοια ενέργεια διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης.