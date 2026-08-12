Τσίπρας: Να σταματήσει το πάρτι της μίζας – Στόχος η δεύτερη κάλπη της ανατροπής

«Πυρά» κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «ποτέ άλλοτε δεν έγινε αυτό το πάρτι που γίνεται αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

«Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα κάνουμε είναι σταματήσει αυτό το πάρτι» ανέφερε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

«Μας ρωτάνε που θα βρείτε τα λεφτά. Στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Θα σταματήσει το πάρτι της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων, των κλειστών διαγωνισμών, της μίζας, των επιστροφών. Και αν αυτό σταματήσει θα βρεθεί δημοσιονομικός χώρος για να στηρίξει την κοινωνία» σημείωσε ο κ. Τσίπρας.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ τον φόρο σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη».

«Έχουμε σκοπό να αναιρέσουμε κάθε σχέδιο εις βάρος του δημοσίου οφέλους και να αντιστρέψουμε τους σχεδιασμούς προς όφελος του κοινωνικού συνόλου» σημείωσε.

«Πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναφέρθηκε επίσης στο Ταμείο Ανάκαμψης «γιατί δεν είναι μόνο Ανάπτυξης για τους φίλους μας, είναι και Ανθεκτικότητας».

«Αλλά και το 1/10 του προϋπολογισμού για τους εξοπλισμούς αν το διαθέταμε για Canadair και Augusta Bell και σε ελικόπτερα, που νοικιάζουμε, δεν έχουμε δικό μας στόλο» θα είχαμε σώσει κάτι, συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας.

Έθεσε το ερώτημα: «Πού πάνε αυτά τα χρήματα; Γιατί δεν υπογειοποιούν τα καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ;». «Η κυβέρνηση αυτή πήρε από το Ταμείο Ανάκαμψης 187 εκατ. ευρώ για αυτόν τον σκοπό. Τι έκανε;» συμπλήρωσε και σημείωσε πως «ο ΔΕΔΔΗΕ αυξάνει κάθε τρεις και λίγο το πάγιο στους λογαριασμούς […] Σήμερα εισπράττει ετησίως περίπου 1,2 δις. ευρώ. Πού πάνε αυτά τα λεφτά; Γιατί δεν εκσυγχρονίζεται το δίκτυο;».

«Το κοινό καλό σε δεύτερη μοίρα. Προτεραιότητα η αύξηση των κερδών» τόνισε.

Μεταξύ άλλων, έστειλε το μήνυμα πως για εκείνο «στόχος είναι η δεύτερη κάλπη της ανατροπής».