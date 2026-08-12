Τουλάχιστον 147 αλλοδαποί εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες νότια των Καλών Λιμένων

Τρεις επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής συνολικά 147 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην πρώτη περίπτωση, μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο με 32 άτομα, σε απόσταση 45 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Σε δεύτερη επιχείρηση, επίσης με τη συνδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Frontex, εντοπίστηκε πρωινές ώρες σήμερα λέμβος με 69 άτομα, περίπου 60 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Και σε αυτή την περίπτωση η περισυλλογή πραγματοποιήθηκε από σκάφος της Frontex, με προορισμό το ίδιο λιμάνι.

Χθες βράδυ σε απόσταση 37 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, αεροσκάφος της Frontex εντόπισε τρίτη λέμβο με 46 αλλοδαπούς, οι οποίοι περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.