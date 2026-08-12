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Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ο 59χρονος βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα έξω από τη Σίνδο και εξαφανίζεται – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Στο φως της δημοσιότητας έρχεται ένα βίντεο ντοκουμέντο από την δράση του 59χρονου ο οποίος έβαλε μέσα σε λίγες ημέρες έξι διαδοχικές φωτιές σε αγροτικές εκτάσεις έξω από τη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το thestival.gr φαίνεται ο άνδρας να βγαίνει από το αυτοκίνητό του, να βάζει φωτιά στα ξερά χόρτα στον πίσω δρόμο που συνδέει τη Σίνδο με την οδό Πόντου και στην συνέχεια αφού οι φλόγες αρχίζουν να “αρπάζουν” εξαφανίζεται.

O 59χρονος έβαλε συνολικά έξι φωτιές. Ειδικότερα, μία εστία εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης και μία την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Χθες, ο 59χρονος φέρεται να έθεσε τέσσερις ακόμη εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.

Βίντεο ντοκουμέντο Θεσσαλονίκη Φωτιά

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