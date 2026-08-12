Έρικ Σπόλστρα για Γιάννη Αντετοκούνμπο: “Προκαλεί χάος στην αντίπαλη άμυνα”

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι παίκτης των Μαϊάμι Χιτ μετά την ανταλλαγή που έγινε με τους Μιλγουόκι Μπακς και ο νέος προπονητής του, Έρικ Σπόλστρα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Έλληνα σταρ του NBA.

Ο προπονητής των Μαϊάμι Χιτ σχολίασε τον τρόπο παιχνιδιού του Γιάννη Αντετοκούνμπο, επισημαίνοντας τί προκαλεί στις άμυνες των αντιπάλων, ενώ εξύμνησε το IQ του «Greek Freak» και στο δημιουργικό κομμάτι.

«Τον παρακολουθούμε από την αρχή, αλλά η ικανότητά του να διαλύει την άμυνα σου και όλες οι διαφορετικές πτυχές του παιχνιδιού του τώρα… Αυτό προκαλεί τεράστιο χάος στην άμυνα του αντιπάλου. Το ζήσαμε από πρώτο χέρι. Ένας επιπλέον αμυντικός δεν αρκεί.

Στη συνέχεια, προστίθεται και ένας τρίτος, και η αποφασιστικότητά του, καθώς και η βελτίωση στις πάσες του όλα αυτά τα χρόνια, σε βάζουν σε κατάσταση πανικού. Αυτό το κομμάτι του IQ του, της ορατότητάς του και της ικανότητάς του να δημιουργεί παιχνίδι, ανυπομονούμε να το εξερευνήσουμε επίσης», είπε χαρακτηριστικά ο Έρικ Σπόλστρα.