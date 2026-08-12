Τραγωδία στην Κίμωλο: Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία

Μία τραγωδία σημειώθηκε στην Κίμωλο, όταν 17χρονος έχασε τη ζωή του, έπειτα από ηλεκτροπληξία που υπέστη την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο σπίτι όπου διέμενε ο ανήλικος μαζί με τη μητέρα του. Η οικογένεια ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στην Κίμωλο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται σε πιθανή βλάβη ή διαρροή ρεύματος από τον θερμοσίφωνα, ωστόσο τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί και θα προκύψουν από την τεχνική έρευνα, την ιατροδικαστική εξέταση και τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Αστυνομία.