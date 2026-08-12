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Τραγωδία στην Κίμωλο: Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία

Αρχείο Intime
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Μία τραγωδία σημειώθηκε στην Κίμωλο, όταν 17χρονος έχασε τη ζωή του, έπειτα από ηλεκτροπληξία που υπέστη την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο σπίτι όπου διέμενε ο ανήλικος μαζί με τη μητέρα του. Η οικογένεια ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στην Κίμωλο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται σε πιθανή βλάβη ή διαρροή ρεύματος από τον θερμοσίφωνα, ωστόσο τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί και θα προκύψουν από την τεχνική έρευνα, την ιατροδικαστική εξέταση και τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Αστυνομία.

Ηλεκτροπληξία Κίμωλος

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