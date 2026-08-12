Τρινκιέρι στους παίκτες του ΠΑΟΚ: “Πρέπει να ξέρετε πόσο βαριά είναι η φανέλα που φοράτε”

Με όνειρα, υψηλές φιλοδοξίες και το βλέμμα στραμμένο στη νέα εποχή, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία του.

Υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι, οι παίκτες του ΠΑΟΚ μπήκαν στο “PAOK Sports Arena” για την πρώτη προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κ. Ιωάννης Πετμεζάς, καλωσόρισε όλα τα μέλη της ομάδας και ευχήθηκε μία καλή σεζόν με υγεία και χωρίς τραυματισμούς, όπως έκανε και ο GM της ομάδας Γιώργος Τσιάρας στη σύντομη ομιλία του προς τους παίκτες.

O Αντρέα Τρινκιέρι στην ομιλία του προς τους καλαθοσφαιριστές, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αισθάνομαι ευγνώμων γιατί πήρα όλους τους παίκτες που ήθελα και αυτή είναι για μένα η ομάδα που θα ήθελα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε τι αντιπροσωπεύει η φανέλα αυτής της ομάδας και πόσο βαριά είναι η φανέλα που φοράτε. Αυτό δεν είναι πίεση. Σημαίνει όμως ό,τι πρέπει να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, σημαίνει δέσμευση απέναντι σε αυτό τον σύλλογο, ό,τι θα δίνετε πάντα τον καλύτερό σας εαυτό».

Στη σημερινή πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ έδωσαν το παρών όλοι οι παίκτες της ομάδας (εκτός των Νικ Καλάθη και Τσέντι Όσμαν), όπως και οι αθλητές της εφηβικής ομάδας, Μάνης και Ιωαννίδης.