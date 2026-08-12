MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τρινκιέρι στους παίκτες του ΠΑΟΚ: “Πρέπει να ξέρετε πόσο βαριά είναι η φανέλα που φοράτε”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Με όνειρα, υψηλές φιλοδοξίες και το βλέμμα στραμμένο στη νέα εποχή, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία του.

Υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι, οι παίκτες του ΠΑΟΚ μπήκαν στο “PAOK Sports Arena” για την πρώτη προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κ. Ιωάννης Πετμεζάς, καλωσόρισε όλα τα μέλη της ομάδας και ευχήθηκε μία καλή σεζόν με υγεία και χωρίς τραυματισμούς, όπως έκανε και ο GM της ομάδας Γιώργος Τσιάρας στη σύντομη ομιλία του προς τους παίκτες.

O Αντρέα Τρινκιέρι στην ομιλία του προς τους καλαθοσφαιριστές, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αισθάνομαι ευγνώμων γιατί πήρα όλους τους παίκτες που ήθελα και αυτή είναι για μένα η ομάδα που θα ήθελα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε τι αντιπροσωπεύει η φανέλα αυτής της ομάδας και πόσο βαριά είναι η φανέλα που φοράτε. Αυτό δεν είναι πίεση. Σημαίνει όμως ό,τι πρέπει να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, σημαίνει δέσμευση απέναντι σε αυτό τον σύλλογο, ό,τι θα δίνετε πάντα τον καλύτερό σας εαυτό».

Στη σημερινή πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ έδωσαν το παρών όλοι οι παίκτες της ομάδας (εκτός των Νικ Καλάθη και Τσέντι Όσμαν), όπως και οι αθλητές της εφηβικής ομάδας, Μάνης και Ιωαννίδης.

Αντρέα Τρινκιέρι ΚΑΕ ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Σεισμός στην Κολομβία: 32χρονη ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια μετά από 36 ώρες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 45 λεπτά πριν

Σε κλίμα συγκίνησης στη Ριτσώνα το “ύστατο χαίρε” στον ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Ρατσισμό καταγγέλλει 17χρονη Κύπρια πρωταθλήτρια στο δίσκο: Μπορεί να μην έχω “κυπριακό αίμα”, αλλά είμαι περήφανη Κύπρια

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 22 ώρες πριν

Εντυπωσιακή μελέτη: Τα σκυλιά μπορούν να διακρίνουν συναισθήματα στα πρόσωπα ανθρώπων

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Τουλάχιστον έξι νεκροί και δέκα τραυματίες από τις επιθέσεις των Χούθι σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 19 ώρες πριν

Καύσιμα και καλοκαίρι: 3 έξυπνα tips για να μειώσετε την κατανάλωση στις εξορμήσεις σας