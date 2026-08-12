Δείτε live την έκλειψη ηλίου – Πού και τι ώρα θα είναι ορατή στην Ελλάδα

Οι κάτοικοι της Ισλανδίας και μεγάλο μέρος των κατοίκων της Ισπανίας, αλλά και πολλοί τουρίστες που έχουν συρρεύσει σε αυτές τις δύο χώρες, θα έχουν την ευκαιρία να δουν την έκλειψη του ήλιου που θα γίνει ορατή σήμερα το απόγευμα.



Στην Ισλανδία το φαινόμενο θα είναι ορατό στο 100% περίπου στις 20:45 (ώρα Ελλάδας) και στην Ισπανία στις 21:30 (τοπική ώρα 20:30, κοντά στη δύση του ήλιου).



Στην Ελλάδα η έκλειψη θα είναι ελάχιστα ορατή και μόνο ως μερική σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας, όπως η Κέρκυρα (κάλυψη 2,34%), η Ηγουμενίτσα (1,29%), η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλώρινα. Ωστόσο, η κάλυψη του ηλιακού δίσκου, σχεδόν ταυτόχρονα με τη δύση του Ηλίου (περίπου στις 8:30 μμ), θα είναι πολύ μικρή και δύσκολα αντιληπτή.



Η NASA, η ευρωπαϊκή ESA, αλλά και μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία και μέσα ενημέρωσης, καλύπτουν με ζωντανά βίντεο το φαινόμενο.



Δείτε live: