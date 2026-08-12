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Επικοινωνία Γεραπετρίτη – Ρούμπιο: Στο επίκεντρο Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται τόσο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις όσο και στις τελευταίες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Κατά την επικοινωνία, ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν το βάθος των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν επίσης διμερή και περιφερειακά ζητήματα, με έμφαση στον επικείμενο 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ.

Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν, καθώς και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η επικοινωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας Αθήνας και Ουάσιγκτον, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και διαδοχικών εξελίξεων σε Μέση Ανατολή και Ανατολική Ευρώπη.

Γιώργος Γεραπετρίτης Μάρκο Ρούμπιο

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