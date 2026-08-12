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Σύλληψη δύο ατόμων για εγκληματική οργάνωση, κλοπές και απάτες στη Ραφήνα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 35 και 38 ετών, προχώρησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ραφήνας, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και συστηματική έρευνα. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα,οι δύο άνδρες συνελήφθησαν εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση, κλοπή, διακεκριμένη κλοπή και απάτη.

Οι συλληφθέντες φέρονται να δρούσαν μεθοδευμένα, βάσει οργανωμένου σχεδίου και κατ’ εξακολούθηση, με στόχο την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους σε βάρος πολιτών.

Μετά τις συλλήψεις, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ακολούθησε έρευνα στην οικία τους στη Ραφήνα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Εκεί εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, είχαν αφαιρεθεί παράνομα από πολίτες. Παράλληλα, έρευνα πραγματοποιήθηκε και σε ΙΧ όχημα ιδιοκτησίας τους, όπου βρέθηκαν επιπλέον πειστήρια που συνδέονται με την υπό διερεύνηση παράνομη δραστηριότητά τους. Το όχημα, επίσης, κατασχέθηκε.

Ραφήνα

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