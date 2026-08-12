Εικόνες σοκ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Αλλοδαποί συνεπλάκησαν με μαχαίρια – Δείτε βίντεο

Άγρια συμπλοκή αλλοδαπών με μαχαίρια σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 8 Αυγούστου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέβηκε στα social media, το άγριο σκηνικό εκτυλίχθηκε στην περιοχή της Ροτόντας, με τους εμπλεκόμενους -από δύο ξεχωριστές ομάδες αλλοδαπών- να βγάζουν ακόμη και… μαχαίρια.

Τέλος, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την ένταση.

Δείτε την ανάρτηση από το evosmos24.gr: