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Εικόνες σοκ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Αλλοδαποί συνεπλάκησαν με μαχαίρια – Δείτε βίντεο

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Άγρια συμπλοκή αλλοδαπών με μαχαίρια σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 8 Αυγούστου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέβηκε στα social media, το άγριο σκηνικό εκτυλίχθηκε στην περιοχή της Ροτόντας, με τους εμπλεκόμενους -από δύο ξεχωριστές ομάδες αλλοδαπών- να βγάζουν ακόμη και… μαχαίρια.

Τέλος, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την ένταση.

Δείτε την ανάρτηση από το evosmos24.gr:

Θεσσαλονίκη Συμπλοκή

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