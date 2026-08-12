Νεκρός 17χρονος στην Κίμωλο: “Το μπάνιο ήταν εκτός σπιτιού”, σύμφωνα με τον δήμαρχο – “Με το που έπιασε το τηλέφωνο τελείωσε”, λέει συγγενής

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κίμωλος μετά τον θάνατο 17χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι όπου έμενε με τη μητέρα του.

Ο νεαρός με τη μητέρα και την αδερφή του είχαν φτάσει στο νησί από την Ιρλανδία όπου διαμένουν μόνιμα πριν τρεις ημέρες.

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (09/08). Σύμφωνα με το cyclades24.gr, οι έρευνες επικεντρώνονται στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού και ειδικότερα στο ενδεχόμενο να υπήρξε βλάβη ή διαρροή ρεύματος από τον θερμοσίφωνα. Τα ακριβή αίτια του θανάτου, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί ενώ το οίκημα είναι αποκλεισμένο από την ΕΛΑΣ.

Ο 17χρονος, «με το που μπήκε μέσα και έπιασε το τηλεφωνάκι του μπάνιου τελείωσε», είπε συγγενής του στον ALPHA. «Το σπίτι καλοκαιρινό ήταν και ερχόντουσαν δηλαδή κάτι ημέρες. Παλιό σπίτι που πριν κάμποσα χρόνια είχε να γίνει ανακαίνιση», ανέφερε.

Ο δήμαρχος Κιμώλου, Κωνσταντίνος Βεντούρης, αναφέρθηκε στο διάλογο που είχε με τη μητέρα: «Της λέω, ρε παιδί μου δεν είχε τίποτα; Μήπως είχες αυτές τις μέρες κάνα τσίμπημα, τίποτα στο μπάνιο; Μου λέει “το χρησιμοποιούσαμε όσες ημέρες ήταν εδώ και δεν είχαμε κανένα θέμα”».

«Ότι έγινε, έγινε ακαριαία. Είναι μια παλιά κατοικία του ‘70 κατασκευασμένη, πιθανόν μπορεί και πιο παλιά. Το μπάνιο εκεί που έγινε το… τέτοιο είναι εξωτερικό, ξέρεις, εκτός κτιρίου», είπε.

Σύμφωνα με τον ALPHA, ο δήμαρχος του νησιού ήταν ο ίδιος που είχε δώσει την πιστοποίηση για την αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Σε ερώτηση για το αν μετάνιωσε απάντησε: «Ε, φυσικά. Εάν το ήξερα θα το είχα δώσει;».

Στο επίκεντρο των ερευνών η ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η πληροφορία ότι ο ηλεκτρικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής, τον μηχανισμό ασφαλείας που διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος όταν εντοπιστεί διαρροή.

Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν πληροφορία σύμφωνα με την οποία το 2024 είχε εκδοθεί πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου. Τα σχετικά έγγραφα αναμένεται να εξεταστούν προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της εγκατάστασης και εάν πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η σορός του 17χρονου μεταφέρεται από την Κίμωλο στον Πειραιά, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.