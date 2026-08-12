Γρεβενά: Χειροπέδες σε δύο άτομα στη λίμνη Ιλαρίωνα για παράνομη αλιεία

Συνελήφθησαν χθες το πρωί στη λίμνη Ιλαρίωνα Γρεβενών, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης Γρεβενών, δύο ημεδαποί, ηλικίας 67 και 70 ετών, για παράνομη αλιεία.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω κατελήφθησαν να αλιεύουν στη λίμνη «Ιλαρίωνα» με φουσκωτή βάρκα, με κουπιά μήκους περίπου 3 μέτρων και με χρήση διχτυών, χωρίς την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Δεσκάτης Γρεβενών, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.