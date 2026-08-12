MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Γρεβενά: Χειροπέδες σε δύο άτομα στη λίμνη Ιλαρίωνα για παράνομη αλιεία

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συνελήφθησαν χθες το πρωί στη λίμνη Ιλαρίωνα Γρεβενών, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης Γρεβενών, δύο ημεδαποί, ηλικίας 67 και 70 ετών, για παράνομη αλιεία.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω κατελήφθησαν να αλιεύουν στη λίμνη «Ιλαρίωνα» με φουσκωτή βάρκα, με κουπιά μήκους περίπου 3 μέτρων και με χρήση διχτυών, χωρίς την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Δεσκάτης Γρεβενών, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.

Γρεβενά Ελληνική Αστυνομία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 15 ώρες πριν

Νίκος Καλογερόπουλος: Σήμερα η πολιτική κηδεία του μοναδικού ηθοποιού

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Η ΕΕ παρέχει οικονομική βοήθεια 2 εκατ. ευρώ στην σεισμόπληκτη Κολομβία

ΚΑΙΡΟΣ 16 ώρες πριν

Καιρός: Βοριάδες και βροχές έρχονται τις επόμενες ημέρες – Πέφτει κατακόρυφα η θερμοκρασία – Η πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Λίσι ενόψει Άντερλεχτ: Πρέπει να σκοράρουμε για να περάσουμε – Θα παλέψουμε και για τον Κωνσταντέλια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Φωτιά στο Πικέρμι: Tαυτοποιήθηκε ο απανθρακωμένος οδηγός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ροδόπη: Αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκάλεσαν την πυρκαγιά στον Ίμερο