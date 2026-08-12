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Εβίτα Αγαΐτση: “Παγιδευμένη στο δικό μου ηλιοβασίλεμα”, έγραψε η ηθοποιός που δίνει μάχη με τον καρκίνο

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THESTIVAL TEAM

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Νέες φωτογραφίες της την ώρα που έβλεπε ηλιοβασίλεμα, δημοσίευσε η Εβίτα Αγαΐτση, ενώ συνεχίζει να δίνει τη μάχη της με τον καρκίνο.

Η 31χρονη ηθοποιός που αποκάλυψε πριν από λίγες εβδομάδες τη διάγνωσή της με την ασθένεια, δημοσίευσε την Τετάρτη 12 Αυγούστου φωτογραφίες της στα social media, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «παγιδευμένη στο δικό μου εφέ ηλιοβασιλέματος».

Η Εβίτα Αγαΐτση που το τελευταίο διάστημα έχει ξυρίσει το κεφάλι της, μοιράστηκε δύο πορτρέτα της και δύο διαφορετικά στιγμιότυπα με το ηλιοβασίλεμα.

Δείτε την ανάρτησή της

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