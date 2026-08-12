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Φρίκη στη Μινεσότα: Τρεις νεκροί από την ίδια οικογένεια σε παιδικό σταθμό – Ανάμεσά τους ένα παιδί

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Σοκ έχει προκαλέσει στη Μινεσότα η τραγωδία που εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης σε παιδικό σταθμό στην πόλη Χόπκινς, όπου τρία μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση, ενώ ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ένα παιδί.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο δράστης ήταν άνδρας και συγκαταλέγεται μεταξύ των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Οι Αρχές προσπαθούν πλέον να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης στη Μινεσότα και να διαπιστώσουν τι ακριβώς προηγήθηκε της φονικής επίθεσης.

Οι δύο ενήλικες που έχασαν τη ζωή τους εκτιμάται ότι ήταν οι ιδιοκτήτες του παιδικού σταθμού, ο οποίος λειτουργούσε μέσα στο σπίτι τους.

Την ώρα του περιστατικού βρίσκονταν στον χώρο ακόμη έξι παιδιά. Ευτυχώς, όλα είναι ασφαλή και έχουν επιστρέψει στις οικογένειές τους.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών δείχνουν ότι πρόκειται για οικογενειακή υπόθεση και όχι για μια τυχαία επίθεση στον παιδικό σταθμό.

Παράλληλα, η αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάποια συνεχιζόμενη απειλή για τους κατοίκους της περιοχής.

Ο αρχηγός Τζόνσον περιέγραψε με δραματικά λόγια όσα συνέβησαν στην κατά τα άλλα ήσυχη κοινότητα.

«Πρόκειται για μια φρικτή, τραγική κατάσταση για οποιαδήποτε κοινότητα, ειδικά εδώ στο Χόπκινς, όπου δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε αυτού του είδους τα εγκλήματα», δήλωσε.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν τα κίνητρα του δράστη αλλά και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

ΗΠΑ

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