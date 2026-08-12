MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Πέταξε για Βρυξέλλες με το μυαλό στην ανατροπή και την πρόκριση

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο ΠΑΟΚ αναχώρησε για τις Βρυξέλλες, όπου θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ (13/08/026, 21:30) για το δεύτερο ματς του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League με στόχο τη νίκη και την πρόκριση.

Η Άντερλεχτ νίκησε 1-0 στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ και σε περίπτωση που δεν ηττηθεί αυτή θα είναι η ομάδα που θα παλέψει στα πλέι οφ για την είσοδο στη League Phase του Europa League, με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν τη νίκη με δύο γκολ διαφορά για να εξασφαλίσουν την πρόκριση.

Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ κερδίσει με ένα γκολ διαφορά η πρόκριση θα κριθεί στην παράταση ή στα πέναλτι.

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ο 59χρονος βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα έξω από τη Σίνδο και εξαφανίζεται – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Το Ισραήλ είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας, θλιβερή μειοψηφία όσοι προκαλούν επεισόδια σε βάρος Εβραίων τουριστών

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Κολομβία: Τουλάχιστον 250 οι νεκροί από τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Λίμνη Πλαστήρα: Η περιμετρική περιήγηση 55 χιλιομέτρων για αναψυχή και πνευματική ξεκούραση

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ευθύμης Λέκκας για σεισμό στην Κολομβία: “Μπορεί να έχουμε και 1.000 νεκρούς”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

“Βουλιάζει” από κόσμο η ακτοπλοϊκή γραμμή Θεσσαλονίκη – Σποράδες