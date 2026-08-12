ΠΑΟΚ: Πέταξε για Βρυξέλλες με το μυαλό στην ανατροπή και την πρόκριση

Ο ΠΑΟΚ αναχώρησε για τις Βρυξέλλες, όπου θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ (13/08/026, 21:30) για το δεύτερο ματς του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League με στόχο τη νίκη και την πρόκριση.

Η Άντερλεχτ νίκησε 1-0 στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ και σε περίπτωση που δεν ηττηθεί αυτή θα είναι η ομάδα που θα παλέψει στα πλέι οφ για την είσοδο στη League Phase του Europa League, με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν τη νίκη με δύο γκολ διαφορά για να εξασφαλίσουν την πρόκριση.

Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ κερδίσει με ένα γκολ διαφορά η πρόκριση θα κριθεί στην παράταση ή στα πέναλτι.