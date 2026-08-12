Ο Γιώργος Μαυρίδης “τρέχει” στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης – ZeniΘ!

Ο Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης και ο Διεθνής Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ καλωσορίζουν στην οικογένειά τους τον δημοφιλή δημιουργό οπτικοακουστικού περιεχομένου και παρουσιαστή Γιώργο Μαυρίδη, ο οποίος θα έχει σημαντική συμβολή στην επιτυχημένη διεξαγωγή των δύο κορυφαίων δρομικών γεγονότων της Βόρειας Ελλάδας, αρχής γενομένης από τον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης – ZeniΘ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου 2026, όπου χιλιάδες δρομείς θα τερματίσουν στην «καρδιά» της πόλης της Θεσσαλονίκης, στην Πλατεία Αριστοτέλους!

Ο Γιώργος Μαυρίδης με την εταιρεία του “Queen Molly Productions”, ενόψει του φετινού «Νυχτερινού» και του Διεθνούς Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ερχόμενου Απριλίου, με την ξεχωριστή καλλιτεχνική ματιά του, αντλώντας έμπνευση από την αγάπη για τον αθλητισμό και αναδεικνύοντας το τρέξιμο και την άθληση ως τρόπο ζωής, θα αφήσει τη δική του σφραγίδα στις εμβληματικές διοργανώσεις της Βόρειας Ελλάδας και θα τις ανεβάσει ακόμα ψηλότερα!

Η επισημοποίηση της συνεργασίας έγινε στα γραφεία του διοργανωτή ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο, όπου ο Πρόεδρος του ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ Νίκος Κωνσταντινίδης και ο Γενικός Διευθυντής των διοργανώσεων του συλλόγου Δρόσος Χριστόπουλος υποδέχθηκαν τον Γιώργο Μαυρίδη, τον καλωσόρισαν και του παρουσίασαν τον σχεδιασμό και το όραμά τους για τη γιγάντωση των δύο μεγαλύτερων αθλητικών εκδηλώσεων της Βόρειας Ελλάδας.

Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της νέας συνεργασίας θα αποκαλυφθούν πολύ σύντομα και θα είναι εντυπωσιακά!

Συνεχίζονται οι εγγραφές για τον «Νυχτερινό»!

Με εντυπωσιακούς ρυθμούς προχωρούν οι εγγραφές για τον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης – ZeniΘ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 και αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 20.000 δρομείς, Έλληνες και ξένους πρωταθλητές, δρομείς κάθε ηλικίας, καθώς και συνανθρώπους μας με αναπηρίες, από κάθε γωνιά του πλανήτη!

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον Διεθνή Ημιμαραθώνιο Δρόμο και τους Δρόμους Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 10.000μ., 5.000μ. και Μιλίου – Family Mile (1609,34μ.).

Οι εγγραφές μπορούν να υποβληθούν με τους εξής τρόπους:

α. Με online δήλωση συμμετοχής στον επίσημο δικτυακό τόπο της διοργάνωσης, www.thesshalfmarathon.org και www.thesshalfmarathon.gr.

β. Αυτοπροσώπως στα Κεντρικά Γραφεία της διοργάνωσης, στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο.

γ. Για εγγραφή μέσω Ιδρύματος-Φορέα του Προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης της διοργάνωσης: Ο δρομέας υποβάλλει απευθείας τη δήλωσή του στο Ίδρυμα-Φορέα που επιλέγει, εντασσόμενος στην ομάδα του (Running Team).

Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε… Δεν κοιμόμαστε!