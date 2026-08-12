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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ρόδος: Δύο συλλήψεις για υπόθεση εξαπάτησης – Έπεισαν 47χρονη να βγάλει έξω τα τιμαλφή της επειδή κινδύνευε

Αρχείο Intime
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Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται δύο νεαροί, ηλικίας 18 και 21 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθεση εξαπάτησης 47χρονης γυναίκας στη Ρόδο. Συνελήφθησαν το πρωί της Τρίτης 11 Αυγούστου 2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία και οπλοκατοχή.

Η υπόθεση ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας 10 Αυγούστου, όταν άγνωστο άτομο τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της 47χρονης, προσποιούμενο υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Με το πρόσχημα ότι έπρεπε να ληφθούν μέτρα για «λόγους ασφαλείας», κατάφερε να την πείσει να τοποθετήσει τιμαλφή σε εξωτερικό χώρο της κατοικίας της. Λίγο αργότερα, οι δράστες έφτασαν στο σπίτι της γυναίκας με Ι.Χ. αυτοκίνητο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 18χρονος πήρε τα τιμαλφή από το σημείο όπου τα είχε αφήσει η 47χρονη και στη συνέχεια οι δύο νεαροί αποχώρησαν.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα να ταυτοποιήσουν τους δύο κατηγορουμένους. Το πρωί της Τρίτης 11 Αυγούστου εντόπισαν τόσο τους ίδιους όσο και το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της απάτης.

Κατά τον έλεγχο και τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή τους πλήθος τιμαλφών, το χρηματικό ποσό των 20.970 ευρώ και 70 φυσίγγια.

Το Ι.Χ. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι κατασχέθηκε, όπως επίσης τα χρήματα, τα υπόλοιπα αντικείμενα που εντοπίστηκαν και τα είδη ένδυσης και υπόδησης που, σύμφωνα με την αστυνομία, φορούσαν κατά την τέλεση της πράξης. Μέρος των τιμαλφών που είχαν αφαιρεθεί αναγνωρίστηκε από την 47χρονη και της αποδόθηκε.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ η υπόθεση διερευνάται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Ρόδος

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