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Θεσσαλονίκη: Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον 59χρονο για έξι διαδοχικούς εμπρησμούς – “Ζητώ συγνώμη”

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THESTIVAL TEAM

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Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 59χρονου, ο οποίος φέρεται να έβαλε, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, έξι διαδοχικές φωτιές σε αγροτικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και για πράγματα.

Βγαίνοντας από τα δικαστήρια ο 59χρονος ακούγεται να ζητά συγνώμη.

Ο 59χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το thestival.gr φαίνεται ο άνδρας να βγαίνει από το αυτοκίνητό του, να βάζει φωτιά στα ξερά χόρτα στον πίσω δρόμο που συνδέει τη Σίνδο με την οδό Πόντου και στην συνέχεια αφού οι φλόγες αρχίζουν να “αρπάζουν” εξαφανίζεται.

O 59χρονος έβαλε συνολικά έξι φωτιές. Ειδικότερα, μία εστία εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης και μία την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Χθες, ο 59χρονος φέρεται να έθεσε τέσσερις ακόμη εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.

Σίνδος

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