Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 59χρονος που έβαζε φωτιές στη Σίνδο – Δείτε βίντεο

Ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκεται ο 59χρονος ο οποίος συνελήφθη επειδή περνούσε με το αυτοκίνητό του από αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης και έβαζε φωτιές.

Συνολικά έξι φωτιές σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στη Σίνδο φέρεται να έβαλε 59χρονος ο οποίος συνελήφθη τελικά από κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικότερα, μία εστία εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης και μία την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Χθες, ο 59χρονος φέρεται να έθεσε τέσσερις ακόμη εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.