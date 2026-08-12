Nίκος Παπαϊωάννου: Περισσότερες από 20.000 θέσεις στις φοιτητικές εστίες

Πάνω από 1 δισ. ευρώ κατευθύνεται φέτος στη φοιτητική στέγαση, με τις διαθέσιμες θέσεις στις φοιτητικές εστίες να ξεπερνούν τις 20.000, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media, στόχος είναι η ενίσχυση των υποδομών, αλλά και η διασφάλιση της ασφάλειας και της τήρησης κανόνων στις εστίες.

Oλόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Παπαϊωάννου:

Πάνω από 1 δισ. ευρώ για τη φοιτητική στέγαση. Περισσότερες από 20.000 θέσεις στις φοιτητικές εστίες. Ασφάλεια και κανόνες για όλους.

Η φοιτητική μέριμνα δεν εξαντλείται σε εξαγγελίες. Χρειάζεται πόρους, σύγχρονες υποδομές και σχέδιο που εφαρμόζεται.

Με 737 εκατ. ευρώ μέσω ΣΔΙΤ, περίπου 87 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 227 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, ανακαινίζουμε τις υφιστάμενες φοιτητικές εστίες και δημιουργούμε νέες.

Στις 12.116 υφιστάμενες θέσεις προστίθενται 8.609 νέες, ανεβάζοντας τη δυναμικότητα πάνω από τις 20.000 θέσεις, χωρίς να υπολογίζονται τα δωμάτια που εξασφαλίζονται μέσω ξενοδοχείων.

Παράλληλα, επεκτείνουμε την είσοδο με κάρτα στις εστίες. Πρόσβαση θα έχουν όσοι πραγματικά δικαιούνται να βρίσκονται εκεί. Οι αυτοδιαχειριζόμενοι και αυθαίρετα κατειλημμένοι χώροι παύουν να υπάρχουν.

Οι φοιτητικές εστίες ανήκουν στους φοιτητές. Πρέπει να είναι αξιοπρεπείς, ασφαλείς και λειτουργικές.