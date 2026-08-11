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Προφυλακίστηκε ο 32χρονος Αλγερινός στην Κίσσαμο, έκλεβε καταστήματα με τη μέθοδο της απασχόλησης

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THESTIVAL TEAM

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Στη φυλακή οδηγήθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, ο 32χρονος Αλγερινός που συνελήφθη στην Κίσσαμο Χανίων, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε πέντε περιπτώσεις κλοπών. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, τελούμενες κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 32χρονος φέρεται να εισέρχονταν σε επιχειρήσεις της περιοχής και, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του ΕΡΤnews αφαιρούσε χρηματικά ποσά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκε στην κατοχή του μέρος των αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί, τα οποία στη συνέχεια αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Ο 32χρονος συνελήφθη στα ΚΤΕΛ Κισάμου λίγο πριν αναχωρήσει από την περιοχή με τα κλοπιμαία, ενώ κατά τη σύλληψη του προέβαλε αντίσταση στους αστυνομικούς από το ΑΤ Κισάμου.

Ο 32χρονος που έχει απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν, κατά την απολογία του ισχυρίστηκε, πως ήταν υπό την επήρεια ουσιών και δεν ήξερε τι έκανε, ωστόσο δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα και παίρνει το δρόμο για τη φυλακή.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

Κίσσαμος

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